El Ayuntamiento de Salamanca da la bienvenida a los rectores participantes en el Salamanca Forum 2026

La primera teniente de alcalde de Salamanca, Almudena Parres, ha recibido en el Ayuntamiento a un grupo de rectores que participan en el Salamanca Forum 2026, organizado por la Universidad de Salamanca.

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El encuentro ha permitido dar la bienvenida institucional a los representantes universitarios que estos días se encuentran en la ciudad con motivo de este foro, que reúne a responsables académicos en torno a la actividad universitaria.

Dicho encuentro internacional reúne durante tres días a representantes universitarios de Europa, América, Asia y África para debatir sobre los principales retos de la sociedad actual y el futuro de la educación superior.