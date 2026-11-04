(49-78) Avenida se lleva un intenso y divertido partido frente al MBK Ruzomberok

Avenida ha vuelto a imponerse frente al MBK Ruzomberok, un partido en el que el equipo salmantino ha comenzado muy fuerte y que ha llevado la batuta del encuentro a pesar de algún susto que han conseguido solucionar Raquel Romo.
Con mucho acierto desde la zona al comienzo del primer cuarto, las eslovacas han conseguido reponerse y levantar un siete abajo tras la intensa ofensiva de las charras que lograban ponerse 2 a 9. Finalmente, en los primeros 10 minutos las eslovacas han conseguido dar completamente la vuelta al marcador para marcharse 18 a 14.
El comienzo del segundo cuarto era similar al primero, con las visitantes atacando y sacando faltas a doquier, ante una dura defensa del Ruzomberok que conseguía contener momentáneamente al Avenida. La confianza de Roumy y la buena defensa de Canella permitían que el conjunto salmantino saliera hacia adelante. Más tarde, un triple de Davinia conseguía poner tres arriba en el marcador al equipo azulón. Tras unos últimos minutos de infarto y un divertido segundo cuarto en el que las idas y venidas se sucedieron, incluyendo las vueltas en el marcador, se marchaban con un 34 a 36 en el marcador.
En el tercer cuarto se decidió gran parte del encuentro. Un valiente Avenida conseguía ponerse nueve arriba en el marcador a falta de cuatro minutos y medio, aprovechando los fallos de las rivales desde la línea de tres y consiguiendo muy buenas defensas desde la zona. Así pues, las salmantina se marchaban al finalizar el tercer cuarto en un contundente 38 a 60 y con Claudia Soriano como una de las protagonistas del tercer periodo.
En el último cuarto y tras un muy buen planteamiento de Romo de cara al tercer y cuarto periodo, comenzaría de manera muy similar, con un Avenida que mantenía el control del partido y que mantenía la distancia con sus rivales. A base de triples, Roumy ponía más distancia de por medio con triples que terminaron de desgastar moralmente a las eslovacas. Finalmente, la victoria se vino para Salamanca con un marcador de 49 a 78, para así encarrilar la fase de grupos hacia el pase a la siguiente ronda.