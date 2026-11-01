(94-76) Avenida no aguanta el ritmo de Jairis tras el descanso

Derrota de Avenida. La cuarta en seis partidos en Liga Femenina. El equipo charro cayó por 94-76 ante Jairis, que fue muy superior en la segunda mitad y se llevó el choque.

Publicidad Publicidad

El quinteto inicial de las charras estuvo formado por Soriano, Canella, Roumy, Mawuli y Mikulasikova. Los primeros diez minutos fueron para coger palomitas y disfrutar del espectáculo: ataques fluidos, rápidos y con mucho acierto. El aficionado neutral disfrutó; también el de Jairis y el de Avenida. El intercambio continuo de canastas en el primer cuarto finalizó con 25-29 y aplausos para las contendientes de los dos equipos.

El segundo cuarto tuvo menos puntos en ambos contendientes. Las de Raquel Romo llevaba el peso del duelo y lograban estirar el marcador hasta el 35-44 a 2:45 para el descanso. Ahí se apagó Avenida. Las charras recibieron un parcial de 10-0 y se fueron un punto por debajo al asueto (45-44).

Publicidad Publicidad

Ese fue el punto de inflexión del encuentro. Tras el paso por los vestuarios, Avenida bajó mucho su fluidez en el juego y ya no llevaba la voz cantante del partido. Todo lo contrario, hacía la goma para que no se rompiese. Con un esfuerzo grande, las charras llegaron a los diez minutos finales con seis puntos de desventaja (65-59).