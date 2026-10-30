La Federación Española de baloncesto ha anunciado cambios en algunos de los partidos de la Liga Femenina debido a los compromisos televisivos. Y Avenida ve afectado dos encuentros de forma directa.

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El equipo charro jugará el viernes, 6 de noviembre, ante Ibaeta Basket en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. El horario fijado para el inicio del choque es a las 20 horas.

También varía el duelo de la jornada número 10. Las charras recibirán a Basket Leganés, el sábado 5 de diciembre a las 17 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.