Un mes sin noticias de Agustín, el desaparecido en Ledrada

Este viernes, 30 de octubre, se cumple un mes desde que se perdió la pista de Agustín, el hombre de 89 años desaparecido en Ledrada. Treinta días después de abandonar la residencia de mayores en la que vivía, su paradero continúa siendo una incógnita y las circunstancias de su desaparición siguen sin esclarecerse.

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La búsqueda, que desde el primer momento ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y a diferentes equipos especializados, ha recorrido numerosos puntos del entorno rural del municipio salmantino. Unas labores que, además de centrarse en localizar a Agustín, han dejado al descubierto hallazgos inesperados: pozos presuntamente ilegales y una plantación de marihuana.

Según ha podido confirmar Salamanca24horas, estos descubrimientos se han producido durante los rastreos desarrollados en los alrededores de Ledrada. Dos circunstancias que han llamado la atención en la localidad y que añaden un elemento inesperado a un operativo cuyo principal objetivo continúa siendo encontrar a Agustín.

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La última pista: las cámaras captaron su recorrido, pero no su regreso Agustín salió de la residencia de mayores de Ledrada durante la tarde del miércoles 30 de septiembre. El hombre, que acostumbraba a pasear por los alrededores de la localidad, no regresó al centro, lo que puso en marcha las primeras actuaciones para tratar de localizarlo.

Uno de los elementos clave para reconstruir sus últimos movimientos han sido las cámaras de seguridad de la zona. Las grabaciones, según fuentes oficiales consultadas por este medio, permitieron comprobar que Agustín se desplazaba por el entorno, aunque no registraron su regreso.

El último avistamiento conocido se produjo alrededor de las 20:15 horas de aquel miércoles, cuando caminaba por la carretera DSA-250, a la altura del paraje de La Cervera, en dirección a Ledrada.

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