Luis Delgado deja en las manos de Antonio Paz la continuidad de Javi Medina: “Para eso es el director deportivo”

El vicepresidente de Unionistas, Luis Delgado, reconocía el golpe por la eliminación copera tanto deportivo como económico y pone en manos de Antonio Paz la continuidad de Javi Medina en el club. Además, el propio Luis Delgado indicó que no conoce la cantidad a pagar por los derechos de formación de Henry Hiobi y se muestra positivo con el uso de las redes sociales del club, algo muy criticado por sus socios.

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¿Cómo ha encajado la directiva la eliminación copera? “Ha sido una decepción importante. La Copa siempre ha sido un elemento importante en la historia de Unionistas, no solo por la visibilidad sino porque la gente se identificaba a través de la Copa del Rey y porque es una inyección económica importante”.

¿Va a acabar Javi Medina la temporada como entrenador de Unionistas? “La gente es normal que, cuando tienes un partido que tienes mucha ilusión, desde la frustración terminas diciendo cosas que te puedes dejar llevar. Nosotros estamos con tranquilidad, sobre todo con Antonio Paz. Es quien mejor conoce la situación. Sé de buena mano que está disgustado. Pero recae sobre él la decisión”.

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Entonces será Antonio Paz quien decida si se despide a Javi Medina o no y no la directiva. “A ver, en términos puramente ejecutivos, la decisión final y el que firma el documento, es la directiva. Pero se tomará lo que Antonio Paz decida, que para eso es el director deportivo”

Ha utilizado ya la directiva la línea de crédito. “No, aún no”.

¿Se podría utilizar para la posible destitución de un entrenador o el fichaje de un jugador? “Técnicamente, entiendo que se podría utilizar puesto que no deja de ser un mecanismo económico. Coges el dinero prestado de la cuenta y no te preguntan para qué. Pero no se va a hacer así”.

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¿Qué soluciones hay para cambiar el rumbo del club? “Bueno… no sé. Soluciones las tendrán que dar los que saben más de esto. Yo como aficionado, tendré las mías. No sé cuál es la tecla que hay que tocar para que la pelotita entre y en el césped mejoren las cosas. En el aspecto más organizativo, el club está en buena dirección”.

¿Cuánto ha tenido que pagar Unionistas por los derechos de formación de Henry Hiobi? “No sé la cantidad exacta ahora mismo, pero no te lo podría decir. Es un tema que estamos tratando para que tenga menos impacto posible”.

El club está inmerso en un proceso judicial. “Sigue igual. Está en plazos legales y de un juzgado se deriva a otro, ha habido recursos o alegaciones porque no sé cuál es la terminología exacta”.

¿Cuánto daña la eliminación copera en las arcas del club? “No te sé decir, pero es un golpe que no esperábamos y que se esperaba haber rentabilizado la participación en Copa del Rey”.

Los jugadores, el cuerpo técnico y el director deportivo han pedido por activa y por pasiva entrenar en hierba natural. ¿Por qué todavía no se ha cerrado el trato si el acuerdo era total entre ambas partes? “Se está trabajando en esa situación. El acuerdo se está en el tramo final. Veremos cuándo llega y cómo llega”.