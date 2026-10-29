(1-0) Batacazo de Unionistas: eliminado a las primeras de cambio en Copa del Rey

Batacazo absoluto para Unionistas. El Real Ávila ganó por 1-0 al equipo charro y le eliminó de la Copa del Rey a pesar de los 800 aficionados salmantinos en el Adolfo Suárez.

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Javi Medina no se reservó nada para el encuentro y formó con Bernad en portería; Morer, Diego Caballo, Mikel Serrano y Gorka Rivera en defensa; Arnau Casas, Marcelo y Luis Alcalde en la medular; y con Álvaro Gómez, Hugo de Bustos y Pau Ferrer en ataque.

Los primeros cuarenta y cinco minutos dejaron un Unionistas tedioso en ataque y que apenas apareció cerca de la meta rival. Tan solo un remate de cabezazo de Arnau, que a punto de sorprender al portero abulense, fue la pírrica ofensiva salmantina. El Real Ávila, por su parte, apretó desde el inicio con ocasiones de Molina y Adilson y llevó la batuta en la primera parte.

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La segunda mitad comenzó de nuevo con el Real Ávila más intenso y Molina estuvo a punto de adelantar al cuadro encarnado a los cinco minutos de la reanudación.

A Unionistas le costó mucho entrar en el choque. Tan solo Luis Alcalde le daba continuidad al juego salmantino y Javi Medina tampoco veía soluciones en el banquillo. En el tiempo reglamentario, el sevillano solo hizo dos cambios: Willy por De Bustos en el minuto 64 y De la Nava por Pau Ferrer en el minuto 87. Con el Ávila empujando y Unionistas desconcertado se llegó a la prórroga.

En el tiempo extra llegó el mazazo del Real Ávila. En el minuto 110, Millán rompía la igualdad en el marcador y mandaba a la lona a Unionistas. No se levantó el equipo de Javi Medina que en ningún momento del partido fue mejor que su rival. Derrota, eliminación y decepción absoluta en Unionistas.