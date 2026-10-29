(1-3) Un bravo Guijuelo queda eliminado por el Sporting de Gijón

Se vació el Guijuelo ante un equipo de Segunda División. Los chacineros cayeron por 1-3 ante el Sporting de Gijón en el Municipal Luis Ramos y mostraron una imagen brava y ordenada ante un rival cuatro categorías superior.

Publicidad Publicidad

El conjunto chacinero, de estreno en el nuevo césped artificial del Municipal Luis Ramos, formó con Johan en meta; Boigues, Flórez, David Sanz y José Ruiz en la retaguardia; Rosón y Hugo Parra en el doble pivote; y con Reyes, Sergio Astudillo y Alberto Martín por detrás de Godson.

El inicio del choque dejó un duelo de poco ritmo, algo que le favorecía a los chacineros ante un rival de Segunda División. En los visitantes, que jugaron una muy mala primera mitad, solo destacó el canterano Matabuena, que tuvo tres ocasiones.

Publicidad Publicidad

Pero el que golpeó fue el conjunto chacinero. En el minuto 36, Boigues gana profundidad por la derecha y su centro lo desvía Pablo Vázquez hacia su propia portería para hacer el 1-0 y llevar la alegría a la parroquia guijuelense.

Guijuelo - Sporting de Gijón

En el descanso, el entrenador del Sporting entendió que solo podría ganar con los mejores dentro del campo y metió a Juan Otero. El colombiano dejó claro desde el inicio que era el mejor futbolista en el terreno de juego y ponía el empate en el minuto 61.

Publicidad Publicidad

Solo un minuto después, el conjunto asturiano volteaba el marcador con una gran acción individual de Enol Coto, que burló a su par con una bicicleta y batió a Johan con la izquierda (1-2).