Los maquinistas de Renfe convocan dos nuevos días de huelga

Los maquinistas de Renfe han convocado dos nuevos días de huelga para los días 10 y 12 de noviembre. Dos jornadas en las que se seguirá luchando por los diferentes objetivos, entre ellos cumplir el acuerdo al que se llegó con el Gobierno de España hace nueve meses, como indicaba el representante sindical en Salamanca, Álvaro Vicente.

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Además, estas fechas coinciden con la huelga general convocada para el 11 de noviembre, a la que puede que se sumen otros tantos maquinistas, por lo que se acabarían uniendo tres días consecutivos de huelga.

Del mismo modo, cabe destacar que la huelga del 10 de noviembre será de manera total, mientras que la del 12 de noviembre será de manera parcial a lo largo del día.

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A pesar de que el seguimiento a nivel nacional ha sido del 26,6 por ciento, según Renfe, Semaf ha explicado que en Salamanca ha sido del cien por ciento.