Este jueves 29 de octubre, el Hospital Universitario de Salamanca ha celebrado la II Jornada de Salud Comunitaria de Atención Primaria de Salamanca en el Palacio de Congresos.

De esta manera, el evento ha reunido a profesionales sanitarios, asociaciones y otros agentes sociales para compartir iniciativas que mejoran la salud y el bienestar de la población. Así, ha sido una manera de "poner en valor el trabajo de los profesionales de Atención Primaria de Salamanca y su colaboración con asociaciones, instituciones y otros recursos de la comunidad", según explican desde el servicio de Atención Primaria.

El acto se ha enmarcado bajo el lema 'Conectando agentes, mejorando salud' con el objetivo de "compartir experiencias, generar alianzas y promover iniciativas que ayuden a mejorar la salud de las personas allí donde viven, estudian, trabajan y se relacionan".

El programa del evento ha abordado ámbitos como el envejecimiento saludable, la promoción de la salud en el entorno escolar, el acompañamiento en el duelo, la salud bucodental, la participación activa de los pacientes y las experiencias comunitarias desarrolladas en los propios centros de salud de Salamanca.