Los barrios de Salamanca se llenan de color gracias a 35.000 plantas de flor nuevas

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trabajos de reposición de plantas de flor en

parques, plazas, calles y glorietas de la ciudad para reverdecer y dar más colorido a los barrios. Tal y como apunta el consistorio, esta actuación, llevada a cabo por el servicio municipal de Parques y Jardines, se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca.

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Así, este proyecto está orientado a "mejorar los entornos urbanos y contribuir a una ciudad más saludable, comprometida con la lucha contra el cambio climático y con una mayor calidad de vida para las personas". De esta manera, distintas especies y colores, combinadas con herbáceas y vivaces, se plantan en medio centenar de zonas.

En cuanto a estos espacios, a los habituales se suman la avenida de Comuneros, las calles Antonio Romo y Arroyo de Santo Domingo. Además, se unen la carretera de Ledesma, las glorietas de Ciudad Jardín, Concilio de Trento, Hilario Goyenechea, Julio Robles, Las Bernardas, Leonardo Da Vinci, Río Miño y San Marcelino Champagnat. Además, se cuenta con el Túnel de la Televisión y la intersección de la avenida de Portugal con el paseo de la Estación.

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Por otro lado, se ha procedido a la renovación de la planta de flor en 151 jardineras columnares en las farolas de 18 zonas de la ciudad. En concreto, esta actuación se esta llevando a cabo en las calles Toro, Zamora, Prior, Gütemberg, Obispo Jarrín y San Pablo. Además, se juntas la plaza del Campillo, la plaza del Mercado, la plaza del Empresario, la plaza de San Juan de Sahagún, la plaza de Gabriel y Galán, la plaza de España y la plaza de Trujillo