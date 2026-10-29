Luz verde a la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 de Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León celebrado en la mañana de este jueves da luz verde a la ejecuación del del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

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De los 378 millones de euros que llegarán del Gobierno, la Junta deberá aportar el 40 por ciento, es decir, 151,2 millones.

Durante la celebración del consejo se ha detallado que la financiación por parte de la comunidad autónoma se distribuye en cuatro anualidades comprendidas entre 2027 y 2030, y en cada una de ellas contribuirá con 37,8 millones de euros. En el caso del Gobierno, sufragará su parte en cinco años a contar desde este 2026: 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones los cuatro restantes.

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Este plan de vivienda se estructura en tres líneas de actuación dirigidas a incrementar la oferta de vivienda social y asequible; al fomento de la rehabilitación de inmuebles, la accesibilidad y la renovación urbana y rural; y a reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda.