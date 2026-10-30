El Ayuntamiento de Salamanca dedica una plaza a las Fuerzas Armadas

El Ayuntamiento de Salamanca nombrará "Plaza de las Fuerzas Armadas" a la plaza ubicada en la calle Ingenieros Zapadores, junto a la Subdelegación de Defensa y el cuartel General Arroquia.

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La medida, dictada por el alcalde Carlos García Carbayo tras atender una petición de la propia Subdelegación de Defensa, busca rendir homenaje a una institución con un marcado arraigo social e histórico en la ciudad.

El reconocimiento pone en valor la trascendencia de la base y el Grupo de Escuelas de Matacán en el Ejército del Aire y del Espacio, así como la labor del Mando de Ingenieros y el Regimiento n.11 del Ejército de Tierra en misiones clave y emergencias.

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