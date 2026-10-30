Los profesores de Castilla y León cobrarán 20 euros más al mes por ejercer como tutores

Los profesores no universitarios de Castilla y León que ejerzan funciones de tutoría recibirán 20 euros adicionales al mes. La medida ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), según informa Europa Press.

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El nuevo complemento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de septiembre de 2026 y beneficiará a los funcionarios docentes de carrera, en prácticas e interinos que hayan sido designados tutores durante el curso escolar.

La compensación se aplicará en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, además de en Centros de Educación Especial, aulas sustitutorias y Centros de Educación de Adultos.

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