El salmantino David Jiménez Gil, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

David Jiménez Gil, de 49 años y natural de Montemayor del Río, es uno de los fallecidos en el trágico choque entre el AVE y el Iryo en Urda. Su familia recibió en la tarde de este jueves la confirmación de su fallecimiento ya que se encontraba entre las personas desaparecidas tras el terrible accidente.

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Una tragedia que ha sacudido a familiares, amigos y a todo su pueblo, con el que David tenía una vinculación muy estrecha y al que regresaba cada vez que tenía días libres.

David, licenciado en Bioquímica por la Universidad de Salamanca y doctorado en Bioquímica, Biofísica y Biología Molecular, tenía una destacada trayectoria profesional en el mundo de la microscopía electrónica en Zeiss, donde acababa de asumir la dirección de ventas. Además, fue colaborador en el I Homenaje ‘Salamanca por Cajal y la Ciencia’ que se celebró en el Teatro Liceo de la capital salmantina en 2024.

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Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en su localidad natal, donde viven sus padres y numerosos familiares y amigos desde la infancia. “Ha sido muy impactante”, reconocía el alcalde del municipio, David Luengo, que aseguraba que el pueblo está desolado y muy conmocionado tras conocer la noticia.

El Ayuntamiento de la localidad ha puesto sus banderas a media asta y ha suspendido las actividades del fin de semana en señal de respeto y de luto, aunque el dolor de la pérdida de uno de sus vecinos en unas circunstancias tan drásticas rebasa cada casa y cada calle de la localidad de la sierra bejarana.

David estaba casado y tenía un hijo. Descanse en paz.