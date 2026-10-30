Denunciado un conductor ebrio tras saltarse un control y varios semáforos en rojo en Salamanca

El conductor de un vehículo ha sido denunciado en la madrugada de este viernes por agentes de la Policía Local tras dar positivo en una prueba de alcoholemia, realizada tras eludir un control policial.

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Según fuentes del Ayuntamiento de salamanca, en torno a las 2:45 horas los agentes procedieron a interceptar y denunciar a un conductor ebrio que, minutos antes, se había saltado un control preventivo y conjunto entre Policía Local y Policía Nacional.

Además, no solo eludió el control, sino que, además, se saltó varios semáforos en rojo antes de ser interceptado en el cruce entre la avenida de Villamayor con la calle Palacio Valdés.

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Una vez realizada la prueba de alcoholemia, esta superó los límites permitidos para conducir, pero dentro del baremo que deja solo en multa y retirada de puntos del carnet la infracción.

Decomiso de drogas y un arma blanca

A pesar de esta intervención, los agentes de Policía Local de Salamanca tuvieron una noche relativamente tranquila y, además de otra multa por alcoholemia positiva registrada en un control en Gran Vía, solo tuvieron que intervenir pasadas las dos de la madrugada en la calle Peña Primera.

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