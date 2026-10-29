Detienen en Salamanca a una mujer por extraer casi tres mil euros de la cuenta bancaria de un varón que la había contratado

Una mujer ha sido detenida en Salamanca por la Policía Nacional como presunta autora de varios delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas bancarias y también por retirar dinero de la cuenta de un varón que la tenía contratada.

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La cuenta pertenecía al hombre que la había contratado para que realizará labores domésticas en su vivienda.

La víctima presentó varias denuncias al ver cargos no autorizados en su cuenta bancaria.

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