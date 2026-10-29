Herido un motorista tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en Salamanca

A las 7:57 horas de este jueves 29 de octubre, una colisión entre un turismo y una motocicleta ha tenido lugar en la calle Emigdio de la Riva de Salamanca.

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Fruto del impacto, el motorista, de unos 50 años, ha resultado herido. Aun así, tal y como ha conocido Salamanca24horas.com, el conductor del turismo ha sido primeramente atendido.

Hasta el lugar, que se encuentra en las inmediaciones de la glorieta de los Ingenieros Militares, el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl ha trasladado dos ambulancias, que se encuentran atendiendo a las dos personas heridas. Además, ha acudido la Policía Local de Salamanca.