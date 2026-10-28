Heridos graves un motorista y su acompañante en un accidente en Salamanca

Dos personas han resultado heridas de gravedad tras un accidente entre un turismo y una motocicleta en Salamanca, en la avenida Padre Ignacio Ellacuría. Un incidente que ha movilizado a los servicios de emergencias hasta el lugar.

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El aviso llegaba a las 20:39 horas, momento en el que se alertaba de la colisión entre un turismo y una moto en el que un varón y una mujer resultaron heridos, ambos siendo los ocupantes del vehículo de dos ruedas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil, además de dar aviso tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional de Salamanca. Por el momento, han sido trasladados al hospital de Salamanca para la realización de una exploración más profunda. Momentos después, los bomberos de Salamanca efectuaban las labores del limpieza en el lugar para así volver a abrir la vía al tráfico de vehículos.