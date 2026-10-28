El humo de una radial se confunde con un fuego y hace intervenir a los bomberos de Salamanca

Dos camiones de bomberos y la Policía Local se han desplazado hasta la calle Portales de Camiñas tras recibirse un aviso, sobre las 13:40 horas, por la presencia de humo por una radial que salía de una ventana.

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La intervención ha generado expectación en la zona, aunque finalmente todo ha quedado en un susto. Según la información disponible, lo que parecía humo procedía del polvo generado por unos obreros que se encontraban trabajando en una obra.

Tal y como ha podido saber este medio, la alerta no habría estado relacionada con ningún incendio, sino con los trabajos que se estaban realizando en el inmueble.

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