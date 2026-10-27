La acusada del crimen a tiros del hermano de Begoña Villacís vuelve a ponerse en huelga de hambre en Topas

La acusada por el asesinato a tiros de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, se encuentra de nuevo en huelga de hambre en el centro penitenciario de Topas, según han confirmado fuentes penitenciarias.

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Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, la interna habría retomado esta medida de protesta en la prisión salmantina por "motivos médicos y regimentales".

Los hechos por los que está acusada se remontan al 4 de junio de 2024, cuando Borja Villacís murió tras recibir varios disparos en el distrito madrileño de Fuencarral. El crimen dio lugar a una investigación judicial que situó a varios sospechosos en el centro de la causa.

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La nueva huelga de hambre vuelve a situar el foco en la situación penitenciaria de una de las acusadas de un caso que tuvo una gran repercusión mediática.