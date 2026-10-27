Dos motoristas pierden la vida en dos accidentes de tráfico ocurridos en La Calzada de Béjar y Aldeatejada

Jornada negra en las carreteras de Salamanca: dos motoristas pierden la vida durante el mediodía de este martes 27 de octubre.

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Ambos accidentes de tráfico han ocurrido en la provincia en apenas 45 minutos de diferencia: el primero de ellos en Calzada de Béjar a las 13:16 horas y el otro a las 14:00 horas en Aldeatejada.

En los dos han fallecido dos varones de unos 65 y 45 años.

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El primer accidente: una salida de vía El primer varón fallecido, de unos 65 años, según las informaciones que ha facilitado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se salió de la vía con la moto.

El hombre estaba circulando por una carretera secundaria, la DSA-281, a la altura de La Calzada de Béjar, dirección a Montemayor del Río, cuando se produjo el faltal accidente. El tramo en el que se ha producido el siniestro es conocido como el 'Tranco del Diablo'.

El rescate del cuerpo ha sido complejo y ha requerido de la actuación de los bomberos de la Diputación de Salamanca al haber caído en un zarzal aledaño a la carretera.

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Los servicios de emergencias notificaron su fallecimiento cuando el motorista fue finalmente rescatado.

45 minutos después, otro motorista, guardia civil, choca con un vehículo en Aldeatejada Tras el anterior siniestro, a los 45 minutos aproximadamente, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informaba de que otro hombre, también motorista, fallecía por este nuevo accidente de tráfico ocurrido sobre las 14:00 horas.

En este caso, las informaciones del Sacyl apuntaban una colisión entre un turismo con la moto siniestrada, donde el conductor de 45 años fue encontrado inconsciente por los servicios de emergencias desplazados; los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 3 de la CL-512 en Aldeatejada.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el motorista era un guardia civil que se encontraba fuera de servicio.

5 motoristas fallecidos en 2026 Con estos dos accidentes producidos este martes, son ya cuatro los motoristas que han perdido la vida en las carreteras salmantinas en lo que llevamos de año.

El primero de los accidentes tuvo lugar el 8 de agosto en Aldeanueva de la Sierra, en la SA-215, también por una salida de vía donde el fallecido era un hombre de 50 años.

El 21 de agosto falleció otro hombre, también motorista, al colisionar con un vehículo en N-620, entre el polígono de Villares de la Reina y Castellanos de Moriscos.

El accidente más reciente del que hay registro acabó con la vida de una mujer de 30 años; tuvo lugar en la carretera de Vecinos.