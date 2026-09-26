Muere la mujer que quedó inconsciente sobre la calzada tras sufrir un accidente de moto en la carretera de Vecinos

Una mujer de unos 30 años ha fallecido tras sufrir un grave accidente de moto poco antes de las 12:30 horas de este sábado en el kilómetro 12 de la carretera CL-512.

Publicidad Publicidad

Por causas que todavía se desconocen, la motocicleta se ha visto implicada en un siniestro y ha quedado gravemente dañada debido a la violencia del impacto.

Una mujer queda inconsciente sobre la calzada tras sufrir un accidente de moto en Mozárbez

Los servicios de emergencia han sido avisados y se han desplazado hasta el lugar para atender a los involucrados, dos personas que viajaban en el vehículo accidentado.

Pese a que inicialmente se informaba de una mujer herida grave e inconsciente sobre la calzada, finalmente los servicios sanitarios movilizados hasta el lugar no han podido hacer nada para salvar su vida.

Durante el desarrollo de las correspondientes diligencias, uno de los carriles permanece cortado al tráfico.