Los socios de Unionistas apoyan a la directiva: el club solicitará una póliza de crédito de 200.000 euros

Los dueños de Unionistas votaron a favor de la última iniciativa de la directiva, que abrió el debate sobre solicitar una póliza de crédito de 200.000 euros. Los socios decidieron con sus votos la aprobación de la póliza de crédito con 676 ‘sí’, 107 ‘no’ y 70 abstenciones.

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“Una póliza de crédito es una herramienta financiera que se pone a disposición de cualquier empresa, PYME o club, que le permite tener un máximo de capital durante un tiempo determinado. Es una hucha que tienes para cuando estás pendiente de cobrar algo que no te llega. Es algo bastante habitual y que está en todas las PYMES de nuestra sociedad y en muchos clubes de Primera RFEF y Segunda RFEF e incluso alguna federación como la asturiana ofrece a los clubes esta herramienta”, explicaba el vicepresidente Luis Delgado.

Los costes económicos que implica son de comisión de saldo no dispuesto de 0,24% y un 1% de comisión de apertura y, además, sin uso de la póliza, no se pagarían intereses. Y, rápidamente, Luis Delgado ponía el foco en que no era endeudarse: “No es tener un dinero para gastar sin más. De hecho, el uso será mínimo e imprescindible. Queremos un dinero que, para cuando lo que hemos presupuesto no ha llegado, se pueda seguir funcionando como club”.