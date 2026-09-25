Juanma Lendínez, tres semanas de baja en Unionistas

Hace una semana, en un mal gesto en el estadio Reina Sofía durante un entrenamiento, Juanma Lendínez se lesionó. Javi Medina dijo en un primer momento que le realizarían pruebas al mediocentro en la rueda de prensa previa al partido de la UD Ourense. Este mismo viernes, una semana después, el entrenador ha dado el veredicto de la lesión ante el silencio del club en sus redes sociales.

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“Juanma Lendínez estará unas tres semanas de baja”, expresaba el entrenador sin dar más explicaciones de lo sucedido, a la vez que dejaba en el aire la presencia del portero Emilio Bernad en la convocatoria.