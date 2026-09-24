Ampuero aumenta la apuesta del “todo al verde” en Unionistas

Las cuentas publicadas por Unionistas de cara a la Asamblea General Ordinaria del próximo sábado dejan claro la apuesta del club por llevar "todo al verde". Y así lo dejaron claro en el comunicado oficial publicado el miércoles por la tarde: "Los ingresos y gastos del ejercicio se vieron incrementados en algo más de 200.000€ respecto al presupuesto presentado inicialmente. Dichos incrementos vienen derivados de los ingresos extraordinarios por traspasos de jugadores y entrenadores, así como de los ingresos superiores a los presupuestados en las partidas de cuotas de socios y venta de entradas, que fueron reinvertidos en salarios de nuevos jugadores y cuerpo técnico".

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Una situación que choca frontalmente con la petición de una póliza de crédito de 200.000 euros para hacer frente a los retrasos de cobro de subvenciones y de patrocinadores. La apuesta de Unionistas de la temporada pasada en el mercado de invierno fue de gastar todo lo que se ingresase y no guardar en la caja para evitar una situación desfavorable en lo económico.

Pero no es algo puntual de la anterior directiva del club, también es la apuesta de Miguel Ampuero al frente de Unionistas. La primera decisión del actual presidente fue prescindir de David Alonso Mata como director general y lo ha ratificado al indicar en el comunicado oficial sobre las cuentas del club que la partida sobre la Dirección General para la próxima temporada.

Aunque sus primeras palabras como candidato a la presidente, que fueron el 18 de marzo en SALAMANCA24HORAS.COM, hablaba sobre ampliar la estructura interna del club. “Estamos trabajando, a nivel de organización, con Luis y conmigo al frente una auditoría sobre los trabajos, competencia y flujos de información que tenemos. Ahora hay que ponerle orden y ponerle un plan de optimización. Nos gustaría renovar a Antonio Paz y también trabajar con Garcy para el plan del año que viene. El diseño de la plantilla del primer equipo, tiene que ir concorde de las necesidades de la cantera. Unionistas es un club que ha pasado de estar en Provincial a estar en una liga profesional y en el mundo empresa, estos crecimientos tan rápidos pueden generar problemas. Faltaba la cabeza visible de un director general. A Luis y a mí nos ha servido para ver que había ineficacia y ahora hay que actuar. Nos falta la pieza de comunicación”, expresó Ampuero por entonces.