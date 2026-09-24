Una motorista herida en un “horrible golpe” con un turismo en la plaza de España

Una motorista ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital de Salamanca al verse involucrada en un accidente de tráfico con un turismo en la plaza de España.

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La información remitida a los medios de comunicación por parte del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, apunta a que el suceso ha tenido lugar a las 11:44 horas y la víctima, la conductora de la motocicleta, es una mujer de unos 30 años.

En el lugar del siniestro, varios testigos han confirmado a este medio de comunicación que el golpe ha sido “horrible” y la mujer ha sido trasladada inmediatamente en una ambulancia de soporte vital básico.