Cuatro millones y ayudas de hasta 900 euros para que los jóvenes salmantinos se saquen el carnet

La Comisión Delegada del Gobierno ha autorizado una partida de cuatro millones de euros para facilitar que los jóvenes de Castilla y León puedan obtener el permiso de conducir de la clase B.

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Las ayudas, impulsadas por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, alcanzarán los 900 euros por beneficiario, aunque la cantidad dependerá del nivel de renta. La convocatoria se publicará el próximo 30 de septiembre y los fondos se harán efectivos con cargo al ejercicio 2027.

Podrán acceder a estas subvenciones los jóvenes de entre 18 y 30 años residentes y empadronados en Castilla y León que hayan realizado la formación en una autoescuela homologada de la Comunidad y obtengan el permiso durante el periodo que establezca la convocatoria.

La cuantía será de 900 euros para las rentas más bajas, 750 euros para rentas de entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, 600 euros para las de entre 2,5 y 3,5 veces y 450 euros para quienes superen las 3,5 veces el IPREM.

La ayuda cubrirá gastos como la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de Tráfico. Los jóvenes beneficiarios deberán, además, mantener su empadronamiento en Castilla y León durante al menos tres años desde la presentación de la solicitud.

La Junta señala que la medida pretende reducir el coste de obtener el carnet y facilitar la movilidad, el acceso al empleo y la formación de los jóvenes, especialmente en las zonas rurales de la Comunidad.

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