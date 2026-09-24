Salamanca no se queda callada ante el viral desahucio de Maricarmen en Madrid

Desde el pasado miércoles 23 de septiembre, una desoladora noticia está resonando sin parar en el ideario de la sociedad española. Después de que cerca de 400 personas se concentraran frente a su vivienda para impedirlo, finalmente, Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid, fue desahuciada en torno a las 12:00 horas de este miércoles.

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Ante esta noticia, Salamanca decide no quedarse parada. Así, la Asamblea de Inquilinas convoca en Salamanca concentración en solidaridad con Maricarmen este jueves a las 19:00 horas. De esta manera, con una movilización convocada frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, la provincia del Tormes se une a las concentraciones ya celebradas en varias ciudades de todo el país.

Cartel de la concentración por parte de la Asamblea de Inquilinas de Salamanca

En relación con este hecho, la Asamblea de Inquilinas de Salamanca recuerda que Maricarmen, de 87 años de edad y con discapacidad del 50% y movilidad reducida; ha sido desahuciada después de llevar más de 70 años viviendo en ese piso, pese a la movilización de cientos de personas bajo el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Este desahucio ha provocado la consiguiente manifestación de miles de personas en Calle General Martínez Campos hasta el Paseo de la Castellana, desbordando las calles y el cerco policial.