AVATCYL planta cara al TSJCyL y llevará al Supremo la batalla por los pisos turísticos de Salamanca

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre las viviendas de uso turístico en Salamanca tendrá continuidad en los tribunales. AVATCYL ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Supremo el criterio que considera las VUT como uso terciario y no residencial a efectos urbanísticos.

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La asociación considera que la nueva sentencia, que este miércoles dio la razón al Ayuntamiento de Salamanca, mantiene contradicciones con anteriores pronunciamientos del propio TSJCyL y sostiene que será el Supremo quien deba resolver la cuestión jurídica.

El Pleno del TSJCyL estableció que las viviendas turísticas, al ofrecer un alojamiento temporal a cambio de una contraprestación económica, deben encuadrarse dentro del uso terciario. Esta interpretación implica que, cuando se aplican las limitaciones previstas por el PGOU para los usos no residenciales, las VUT no pueden situarse por encima de la primera planta.

El principal argumento de la asociación se centra en el propio planeamiento urbanístico de Salamanca. AVATCYL sostiene que el PGOU no contemplaba las viviendas de uso turístico cuando fue aprobado y que, por tanto, su silencio no puede utilizarse para incluirlas dentro del uso terciario.

La asociación recuerda además que las VUT fueron reguladas específicamente en Castilla y León años después de la aprobación del planeamiento salmantino.

AVATCYL también recupera varias sentencias anteriores del TSJCyL en las que, según señala, se cuestionaba que las viviendas turísticas pudieran ser asimiladas al uso terciario hotelero mediante la ordenanza municipal.

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Por ello, considera que el nuevo pronunciamiento supone un cambio respecto a esos argumentos y afirma que "el TSJCyL se equivoca ahora por unanimidad".

El recurso al Supremo La asociación asegura que la sentencia no implica un cierre inmediato o automático de los alojamientos afectados y pide tranquilidad a sus asociados.

AVATCYL señala que existen medidas cautelares judiciales que amparan determinadas actividades y recuerda que la resolución todavía puede ser recurrida en casación.

El objetivo del recurso será que el Tribunal Supremo determine si es correcto encuadrar las VUT dentro del uso terciario cuando el planeamiento urbanístico no las contemplaba expresamente.

AVATCYL reclama además al Ayuntamiento de Salamanca una regulación específica que permita ordenar la actividad y asegura que continúa a la espera de mantener una reunión con el Consistorio.