Sarah Santaolalla celebra la orden de alejamiento a Vito Quiles

La salmantina Sarah Santaolalla ha reaccionado a la resolución judicial que establece una orden de alejamiento de al menos 500 metros respecto a su domicilio, además de limitar las llamadas y mensajes fuera del ámbito profesional.

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La resolución, dictada tras el recurso de apelación presentado por su representación, revoca el auto anterior y establece estas medidas hasta que se practiquen las declaraciones testificales propuestas por la parte recurrente.

La tertuliana, que se ha referido públicamente a Vito Zoppellari Quiles como “el acosador”, ha compartido un mensaje en el que asegura que la decisión supone un alivio después de lo que describe como un “calvario judicial y personal”.

“Después de todo lo vivido, hoy la Justicia me da la razón y, sobre todo, me devuelve un poco de tranquilidad después de un calvario judicial y personal que ha sido muy difícil”, ha señalado.

En su mensaje, también ha lanzado una defensa de las mujeres que deciden denunciar: “Denunciar no es mentir. Pedir protección no es exagerar”, afirma.

La resolución judicial establece que la medida de alejamiento y la prohibición de determinadas comunicaciones se mantendrán hasta que se practiquen las declaraciones testificales propuestas. El auto señala, además, que contra esta resolución no cabe recurso alguno.