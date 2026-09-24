La guía ‘La pasión que nos une’ acerca la Semana Santa salmantina al XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías

Salamanca continúa preparando el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías con nuevas iniciativas destinadas a poner en valor y dar a conocer la Semana Santa de la ciudad. Por ello, se ha presentado la guía ‘La pasión que nos une’, un proyecto que pretende acercar a los participantes en el encuentro la historia, las tradiciones y la realidad de la Semana Santa salmantina.

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La guía ha sido presentada en la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, con la concejala de Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, quien ha destacado la importancia de que el encuentro sea también “un evento de ciudad”.

Además, los responsables de esta guía han explicado que desde el programa especializado en Semana Santa han querido “dar un paso más” y realizar una aportación al encuentro. “Nos hace especial ilusión. Somos un programa especializado en Semana Santa y queremos que la gente sepa lo que se va a poner en la calle”, ha señalado.

La guía aborda también el contexto histórico de las diferentes celebraciones y explica por qué las cofradías y sus integrantes participan en la Semana Santa salmantina. “Salamanca es una ciudad de tradiciones”, destacaron.

A partir de este viernes comenzarán a distribuirse 1.000 ejemplares impresos de la publicación en tres puntos de la ciudad, entre ellos las confiterías Santa Lucía. Además, la guía estará disponible en formato digital para que pueda ser descargada a través de internet.

El objetivo es claro: dar a conocer la Semana Santa. En este sentido, han recordado el carácter pionero de la Tertulia Cofrade Pasión, así como el trabajo que se viene realizando para difundir la Semana Santa de Salamanca.

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Presentación De La Guía De ‘la Pasión Que Nos Une’ Con Motivo Del Xxxvii Encuentro Nacional De Cofradías (4)

Una oportunidad para proyectar Salamanca Carmen Seguín ha puesto el acento en la capacidad del proyecto para contribuir a la promoción exterior de la ciudad. “Es un proyecto para impulsar a Salamanca al resto de España”, ha afirmado la concejala.

Además, ha relacionado esta iniciativa con el buen momento turístico que atraviesa la ciudad y ha recordado que Salamanca viene de registrar “un agosto de récord histórico de turistas”.

La guía ‘La pasión que nos une’ se suma así al programa de actividades del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, con el objetivo de que quienes lleguen a Salamanca puedan conocer no solo las procesiones y actos que se celebran durante la Semana Santa, sino también la historia y las tradiciones que hay detrás de ellas.