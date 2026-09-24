Atropellan a un operario de mantenimiento de carreteras en la autovía A-62 a la altura de Parada de Rubiales

Un helicóptero medicalizado se ha desplazado en la mañana de este jueves hasta el kilómetro 209 de la autovía A-62 por el atropello a un operario de mantenimiento de carreteras.
Según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el suceso ha tenido lugar a las 9:24 horas a la altura de Parada de Rubiales y en los carriles de sentido a Valladolid.
Esas mismas fuentes han asegurado que el varón tiene unos 50 años y que ha sido atropellado por un turismo. Se encontraba consciente, pero presentaba un fuerte traumatismo en la cadera.
Por este motivo, además del helicóptero sanitario, Sacyl ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico. La Guardia Civil de Tráfico también se ha personado para investigar las causas del accidente y regular el tráfico en la zona.