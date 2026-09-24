Atropellan a un operario de mantenimiento de carreteras en la autovía A-62 a la altura de Parada de Rubiales

Un helicóptero medicalizado se ha desplazado en la mañana de este jueves hasta el kilómetro 209 de la autovía A-62 por el atropello a un operario de mantenimiento de carreteras.

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Según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el suceso ha tenido lugar a las 9:24 horas a la altura de Parada de Rubiales y en los carriles de sentido a Valladolid.

Esas mismas fuentes han asegurado que el varón tiene unos 50 años y que ha sido atropellado por un turismo. Se encontraba consciente, pero presentaba un fuerte traumatismo en la cadera.