Este jueves comienza toda la programación del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca 2026

Salamanca se convierte durante estos días en la cuna de la Semana Santa de toda España. Con cofradías que vendrán desde todos los rincones del país, e incluso desde fuera de la nación, se darán cita en la capital del Tormes una serie de eventos que confeccionarán toda una programación dedicada a la fe religiosa, con diferentes eventos y actividades que tendrán su punto álgido este sábado, 26 de septiembre, con la Vía Áurea.

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Con este XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías 2026, no solamente se hablará sobre el futuro de la Semana Santa y qué aspecto mejorarán de cara al futuro, sino que servirá para situar en el mapa a la ciudad salmantina poniendo en valor su celebración litúrgica más importante, siempre con permiso de las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega.

A las 11:00 horas será la inauguración en el Palacio de Congresos, donde también se realizarán diferentes mesas de trabajo y ponencias de cara a debatir y reflexionar sobre la Semana Santa, sobre todo en el público más joven, como destacaba en una entrevista el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernandez.

Entre los grandes eventos se encuentran este jueves, a las 17:00 horas, el recorrido cofrade por todas las sedes canónicas de Salamanca, o la mesa redonda en la que se expondrá uno de los grandes estandartes y referencias tanto de la capital del Tormes como de 2026, la Escuela de Salamanca y todo su legado, con representantes de las diferentes universidades de la ciudad y otras autoridades.

También habrá una gran ofrenda floral a la Virgen de la Vega el propio viernes a las 19:45 horas, además de un concierto en La Clerecía a cargo del Coro Tomás Luis de Victoria. El sábado se debatirá en el encuentro sobre la propia juventud con dos grandes mesas de trabajo tituladas “Los jóvenes como motor de evangelización en el siglo XXI” o “Id y haced discípulos: la iniciación cristiana en la Semana Santa”.

El gran momento será la Vía Áurea que comenzará el sábado, 26 de septiembre, desde la Catedral de Salamanca a las 17:30 horas, en la que durante unas cuatro horas se sucederán los diferentes pasos de las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad. El domingo, 27 de septiembre, se dará por finalizado el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías de Salamanca con las conclusiones del mismo, una eucaristía pontifical de clausura y un almuerzo de clausura.

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