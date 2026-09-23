Topas, entre las cifras oficiales y la realidad de sus trabajadores: ACAIP-UGT denuncia falta de efectivos, medios y seguridad

La situación de la plantilla y de los medios disponibles en el centro penitenciario de Topas vuelve a situarse en el centro del debate después de las declaraciones realizadas por el diputado del PSOE David Serrada, quien ha defendido la evolución de la prisión salmantina a partir del incremento de funcionarios, el descenso de internos y las inversiones previstas para la modernización de las instalaciones.

Publicidad Publicidad

David Serrada ha señalado que Topas cuenta actualmente con 537 funcionarios, 42 más que en 2011, lo que supone, según sus datos, un incremento del 8,49 por ciento de la plantilla.

El diputado socialista también ha destacado el descenso de la población penitenciaria. Según ha expuesto, el centro cuenta actualmente con 1.254 internos, frente a los 1.633 registrados en 2010, lo que supone 379 internos menos y una reducción del 23,2 por ciento.

A estos datos se suma, según David Serrada, una inversión prevista cercana a los cinco millones de euros para la reforma y modernización de las instalaciones de Topas. La principal actuación se enmarca en el Segundo Plan de Reformas del centro, con una inversión superior a los cuatro millones de euros.

Sin embargo, ACAIP-UGT cuestiona que estas cifras permitan reflejar por sí solas la situación real del centro penitenciario y considera que los datos sobre la plantilla deben analizarse con mayor detalle.

Desde el sindicato aseguran que los datos ofrecidos por el PSOE son “muy atrasados” y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la forma en la que se contabilizan los funcionarios.

Publicidad Publicidad

Según explican, el cómputo utilizado incluiría funcionarios de diferentes áreas y personal en segunda actividad, por lo que, a su juicio, la cifra global no representa necesariamente el número de efectivos disponibles para desarrollar los distintos servicios operativos del centro.

“Está cogiendo los datos de los funcionarios del cómputo global de todas las áreas, hay muchos que son de segunda actividad y no los está descontando”, señalan desde ACAIP-UGT.

ACAIP-UGT sostiene que está computando a los funcionarios de segunda actividad procedentes de V.1 y que ahora están en puestos administrativos

En este sentido, aseguran que existen ocho grupos de trabajo y que la mayoría cuenta entre 23 y 25 efectivos, una cifra que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del centro. Los grupos anteriormente eran entre 15 o 16 efectivos y 18.

“Somos ocho grupos de trabajo, la mayoría cuenta entre 23 y 25 efectivos cuando deberíamos de ser bastantes más, sigue siendo insuficiente”, afirman.

El sindicato también denuncia que Topas continúa teniendo carencias en materia de medios y seguridad. “Seguimos careciendo de métodos y efectivos”, sostienen, apuntando específicamente a la ausencia de determinados dispositivos.

“No tenemos detectores móviles sofisticados como tienen otros cuerpos de seguridad. La seguridad sigue siendo como hace 10 años. Ni tenemos mobiliario adecuado, desarrollando su trabajo entre cucarachas y ratones”, denuncian.

Además, “tampoco contamos con inhibidores en el centro, para poder evitar que la droga entre en el centro” afirman.

Uno de los principales argumentos de ACAIP-UGT se centra precisamente en la diferencia entre el número global de funcionarios y los efectivos que finalmente prestan servicio en determinadas áreas del centro, como los V.1.

“Si hay tantos funcionarios como él dice… ¿por qué en los módulos conflictivos solo hay dos funcionarios para ese servicio, cuando hay unos 110 internos?, cuestionan desde la organización sindical, que consideran especialmente preocupante que únicamente dos trabajadores puedan estar destinados a determinados servicios que califican de peligrosos.

De esta forma, el debate no se centra únicamente en el número absoluto de funcionarios o internos, sino también en cómo se distribuye la plantilla y qué efectivos están realmente disponibles para los servicios considerados más sensibles.

Mientras el PSOE pone el acento en una plantilla que, según sus datos, ha aumentado en 42 funcionarios respecto a 2011, en el descenso de la población reclusa y en las inversiones previstas, ACAIP-UGT reclama que se tenga en cuenta la composición efectiva de esa plantilla y las necesidades concretas de cada servicio, tales así que no se cumple la RPT “ni por asomo”.