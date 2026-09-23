El comercio de Salamanca llevara a cabo campañas de sensibilización contra el cáncer de la mano de la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca y la Asociación Salmantina de Empresarios del Comercio Vario - ASECOV han firmado este miércoles un convenio de colaboración para promover la prevención y sensibilizar sobre el cáncer entre empresarios y trabajadores del sector del comercio, facilitando además el acceso a información para las personas afectadas por la enfermedad que visiten sus comercios.

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Un acuerdo que permitirá que ambas entidades colaboren con distintas iniciativas orientadas a la prevención, la sensibilización y el apoyo a personas afectadas por la enfermedad y sus familias y que ha sido firmado por el presidente de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, y la presidenta de ASECOV, Soledad Gómez.

Según han informado ambas entidades, el acuerdo contempla el desarrollo de distintas iniciativas en los establecimientos comerciales de Salamanca, con una primera campaña centrada en el cáncer de mama y en la captación de fondos destinados a apoyar la labor de la Asociación. La primera actividad conjunta, que se desarrollará este mes de octubre, contempla visibilizar la realidad del cáncer de mama, dinamizar las ventas y captar fondos para la Asociación. Los establecimientos participantes contarán con cartelería específica de la campaña «Nos lo tomamos a pecho» y con productos de venta específicos de la campaña.