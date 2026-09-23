La revista Christus publica un número extraordinario por el Encuentro Nacional de Cofradías

Por primera vez en su historia, Christus, la revista oficial de la Semana Santa de Salamanca, edita un número extraordinario fuera del periodo de la Semana Santa y lo ha hecho con motivo del Encuentro Nacional de Cofradáis que se celebrará en Salamanca.

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El presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, ha sido el encargado de presentarlo junto con el periodista Paco Gómez. Hernández ha destacado que “desde el comienzo de los preparativos del Encuentro tuvimos claro que tenía que haber un Christus que pudiera recoger tanto para los salmantinos como para las personas de fuera los valores distintivos de nuestra Semana Santa y buena parte del trabajo que ha conllevado la puesta en marcha de una cita tan relevante”.

La revista ha contado con el equipo de redacción habitual, bajo coordinación del periodista salmantino Paco Gómez, quien destacó que “este número es ciertamente atípico, porque no solo está pesando como es habitual para el cofrade salmantino, sino para que también las personas de fuera puedan acercarse al modo en el que se vive aquí una tradición tan importante”.

La revista recorre algunos de los nombres propios que se encuentran detrás del Encuentro de Cofradías, caso del autor del cartel oficial de la cita, el pintor Andrés Alén, o del autor de la marcha realizada expresamente para el Encuentro, Pedro Hernández Garriga. También recoge las impresiones de Julián Alcántara, miembro de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y la Agonía Redentora, impulsor en 1989 del anterior Encuentro Nacional de Cofradías que acogió Salamanca. Asimismo, Christus repasa las impresiones sobre religiosidad popular de Mikel Garciandía Goñi, obispo de Palencia y responsable del Área de Santuarios, Peregrinaciones y hermandades y cofradías de la Conferencia Episcopal Española, que pronunciará la ponencia de clausura del Encuentro.

La segunda parte de la revista, pensada para difundir a un público amplio los valores de la Semana Santa salmantina, incluye un amplio recorrido por la realidad de las dieciocho cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad, realizado por el periodista Javier Muñiz, un análisis del periodista Carlos Tabernero sobre la particular vinculación de la pasión en la ciudad con el mundo universitario y una mirada al pasado, con las cofradías desaparecidas, realizado por José María Hernández Pérez.

El número también recoge una descripción de las imágenes y conjuntos que participarán en la procesión extraordinaria Vía Áurea, a cargo de la periodista Lydia Bartolomé, y se cierra como es habitual con una imagen de Manuel López Martín acompañada de una reflexión de Sofía Sánchez González al hilo del lema del congreso. Christus será incorporado al pack de bienvenida a los asistentes al Encuentro que comienza a entregarse mañana.