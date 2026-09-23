Caramelo: “Tenemos buena sintonía de juego tanto cuerpo técnico como jugadores”

Álex Caramelo es uno de los nombres propios del Salamanca CF UDS en el arranque de temporada. El extremo charro es importante para Muniain y lleva ya tres goles.

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Buen inicio. “El comienzo ha sido muy bueno pero dos partidos de 120 minutos nos han lastrado un poco. En Cuenca no estábamos tan frescos y se nos complicó con la expulsión, pero hicimos un buen partido. Tenemos buena sintonía de juego tanto cuerpo técnico como jugadores”.

Naturalidad en la derrota. “Son cosas de la vida, no se puede ganar siempre. El Conquense es un equipo candidato al primer puesto. No va a haber ningún equipo que se pasee”.

Su gol anulado en Cuenca. “En ese momento, no lo vi. Es muy justo. No sé si estoy o no en fuera de juego. Yo marco y rápido miro al línea. Yo sé que le gano la espalda al defensor y en el campo creí que era claro. En el vídeo ya tengo más dudas. Sobre la expulsión de Murua, ha traído mucho revuelvo. Muchas veces, en los partidos que no pasa nada, hay que mantener la calma. Si se ponen feos, sí entiendo que pueda intervenir más el árbitro. No creo que los árbitros quieran hacerlo mal”.

Importante para Muniain. “Ahora, de momento, con los resultados que llevamos estoy contento. El entrenador me está dando minutos y lo inteligente es aportar dentro de lo que puedo. Si salgo veinte minutos y salgo con ganas, hay más opciones de jugar. Ahora estoy ayudando al equipo con goles, que siempre es bonito”.

La relación con el míster. “Fuera de lo que es el tema de entrenador/jugador, no he hablado mucho con él. Es muy cercano con los jugadores en el día a día. Me sorprendió mucho cómo tiene las ideas claras a nivel futbolístico y eso te hace ver que tiene la ilusión de hacer un gran año”.

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Próximo rival. “Todos los equipos van a dar guerra. Esta categoría está muy igualada y todos saben a lo que juegan. Todos tienen la ilusión de hacer un gran año y estar en Primera RFEF. Todavía no hemos hablado mucho de ellos”.