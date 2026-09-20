El Salamanca CF UDS sale de los puestos de playoff

Sigue muy enfadada la expedición del Salamanca CF UDS tras la derrota en Cuenca. Los charros claman contra el arbitraje por el gol anulado y la expulsión de Murua a la hora de partido, algo que han hecho visible incluso sus perfiles oficiales de club.

Publicidad Publicidad

Al término de la tercera jornada del grupo quinto de Segunda RFEF, los charros salen de los puestos de playoff y son sextos en la tabla con seis puntos.

El Numancia encabeza la tabla con siete puntos, los mismos que la UD San Sebastián de los Reyes y que la UB Conquense; mientras que la RSD Alcalá y el Valladolid Promesas cierran los puestos de privilegio con seis puntos.