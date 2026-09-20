Enfado monumental de Muniain: "No es roja ni aquí ni en Pekín"

Iker Muniain dejó patente su enfado tras la derrota por 1-0 ante el Conquense. No fue contra sus jugadores; sí contra el colegiado del encuentro.

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Pasada la hora de partido, un agarrón de Murua cuando no era el último defensor acabó con roja directa para el defensor y dejó al Salamanca CF UDS con diez.