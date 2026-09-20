Un hombre acaba en el hospital tras ser golpeado en la cara en la Plaza Mayor

Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado al Hospital de Salamanca tras resultar herido en una agresión ocurrida durante la madrugada de este domingo en la Plaza Mayor.

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El suceso tuvo lugar a las 05:28 horas, cuando se solicitó asistencia para el varón, que había recibido varios golpes con los puños en la cara y presentaba una hemorragia nasal.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.