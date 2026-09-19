Un herido en una colisión entre dos turismos en la rotonda de la A-66 en Salamanca

Un varón de unos 40 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en Salamanca.

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El siniestro se produjo pasada la medianoche, concretamente a las 01:27 horas, en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la rotonda de acceso a la autovía A-66. Por causas que se investigan, se produjo una colisión entre dos turismos, lo que motivó el aviso inmediato a los servicios de emergencia para solicitar asistencia sanitaria para uno de los conductores.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.