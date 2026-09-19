Un herido en una colisión entre dos turismos en la rotonda de la A-66 en Salamanca

Un varón de unos 40 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico en Salamanca.
El siniestro se produjo pasada la medianoche, concretamente a las 01:27 horas, en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la rotonda de acceso a la autovía A-66. Por causas que se investigan, se produjo una colisión entre dos turismos, lo que motivó el aviso inmediato a los servicios de emergencia para solicitar asistencia sanitaria para uno de los conductores.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.
Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, donde el herido se encontraba consciente, los sanitarios procedieron a su traslado al hospital de Salamanca