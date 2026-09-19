Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso se vuelven a ver las caras en La Glorieta

Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza se vuelven a ver las caras este sábado 19 de septiembre en la corrida de rejones de la feria.

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La terna acartelada es la misma que se anunció en la feria de 2025, aunque una lesión obligó a última hora, un día antes, a que Guillermo Hermoso tuviera que causar baja en La Glorieta, entrando por él Sergio Galán.

Hace un año en esta misma corrida quedaron dos astados sin torear tras la suspensión del festejo por la lluvia, donde solo Rui, haciendo un tremendo esfuerzo y exponiendo a sus caballos, lidió los dos astados de su lote.

La esperanza de Félix García-Cascón es que este año se puede lidiar la corrida completa: "Esperamos que este año no llueva y la corrida mantenga la media de años anteriores, que es muy buena, con lo difícil que es conseguir eso". Respecto a los astados reseñados, el ganadero ya adelantó en semanas previas a este día que “la corrida va muy bien presentada y la gente se va a llevar una grata sorpresa”.

Después de 20 años sin pisar el coso de La Glorieta, el portugués Rui Fernandes torea por segundo año consecutivo; el de Diego Ventura será el tercer año actuando después de su ausencia desde el año 2014, liderando además en la actualidad el escalafón de los rejoneadores.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas, y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

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