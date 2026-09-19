Los bomberos de Béjar reclaman al Ayuntamiento la funcionarización de sus plazas

Los bomberos de Béjar han registrado un escrito en el Ayuntamiento la ciudad exigiendo que se inicie una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio para reclasificar sus plazas y que se inicie un proceso de funcionarización. De hecho, aseguran que las diez plazas figuran como “conductor bombero”, clasificadas como personal laboral, son contrarias a la legislación vigente y piden que se inicie su funcionarización dentro de la subescala de servicios especiales y personal del servicio de extinción de incendios.
También piden que se convoque el correspondiente proceso selectivo de funcionarización reservado al personal laboral del Ayuntamiento que ocupa las referidas plazas, que se reconozca el derecho de los trabajadores laborales que ocupan las plazas de conductor-bombero a participar en el proceso y que se incluyan en la próxima oferta de empleo.
Alegan en el documento que, a pesar de tener una calificación formal como laboral, sus funciones son de servicio público y de autoridad ya que trabajan en extinción de incendios, rescate y salvamento de personas, actuaciones en emergencias, inspecciones y peritajes de siniestros, hacen guardias las 24 horas al día todos los días del año e intervienen en situaciones de peligro.