La Orquesta Finisterre llena la Plaza de España de Béjar

Las fiestas de Béjar continúan en las calles de la ciudad. Esta vez, durante la noche de este domingo, 6 de septiembre, la Orquesta Finisterre fue la encargada de la noche de la celebración con una actuación en la Plaza de España.

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El concierto comenzó a las 00:00 horas, peñas, amigos, vecinos y familias pudieron disfrutar de una noche más de fiestas.

La actuación de la Orquesta Finisterre se integró en el amplio programa de actividades organizado con motivo de las fiestas de Béjar, que durante estos días ofrece propuestas para todos los públicos y convierte las calles y plazas de la ciudad en punto de encuentro para las peñas.

Las fiestas continuarán durante los próximos días con nuevas actividades y propuestas, manteniendo a Béjar viva en estos días tan señalados en la ciudad.