Los cereales sin freno, subida de 5 euros para el trigo en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha optado por seguir la tendencia del resto de los mercados y registrar nuevas subidas en los cereales. Así, la mesa del cereal ha subido hasta 5 euros la tonelada de trigo y triticale, 3 euros la cebada, la avena y el centeno y 2 el maíz. También hay novedades para el garbanzo pedrosillano que sube 50 euros la tonelada por lo que queda con un precio de 650 euros.