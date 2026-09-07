Los cereales sin freno, subida de 5 euros para el trigo en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha optado por seguir la tendencia del resto de los mercados y registrar nuevas subidas en los cereales. Así, la mesa del cereal ha subido hasta 5 euros la tonelada de trigo y triticale, 3 euros la cebada, la avena y el centeno y 2 el maíz. También hay novedades para el garbanzo pedrosillano que sube 50 euros la tonelada por lo que queda con un precio de 650 euros.
Por su parte, la mesa de ovino las subidas se han dado en lechazo y cordero en todos sus pesos. Diez céntimos para los lechazos y cinco para os corderos.
En cuanto al bovino vuelven a subir las hembras, en esta ocasión 2 céntimos. En bovino de carne suben las terneras y los añojos más pequeños, el resto repiten la cotización de la semana anterior. También suben las vacas.