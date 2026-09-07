El CES de Castilla y León, un libro abierto de la situación socioeconómica de la comunidad

Facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de Castilla y León. Con este objetivo entre manos, en el año 1991 se puso en marcha el Consejo Económico y Social de Castilla y León. De esta manera, se convirtió en el más longevo dentro de la totalidad del territorio nacional, habiendo sido consolidado incluso antes de la creación del Consejo Económico y Social de España.

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Desde entonces, este órgano, con Enrique Cabero a la cabeza, se ha convertido en un foro estable a través del cual los agentes sociales, empresariales y sindicales de Castilla y León colaboran activamente en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral de la comunidad. En definitiva, el CES de Castilla y León busca ser un órgano permanente de comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de la Comunidad y de asesoramiento de estos a la Administración Autonómica.

En relación a esta meta, este organismo, mediante reuniones, canaliza las demandas y propuestas de lo que se denomina la "sociedad civil organizada", fomentando la participación también de organizaciones sociales que no forman parte del Consejo. De esta manera, se tiene en cuenta la opinión de los grupos que realizan su actividad en diferentes sectores como los que trabajan con temas de discapacidad, mujer, infancia, minorías, mayores y protección social, entre otros.

Como fruto del consenso alcanzado entre estos colectivos, el Consejo Económico y Social realiza lo que se considera una de sus principales labores: la elaboración de informes anuales. En relación con este compromiso, el CES publicase forma cotidiana registros anuales, estudios temáticos y análisis concretos sobre proyectos de ley o decretos de contenido socioeconómico.

Con funciones como esta, el Consejo Económico y Social de Castilla y León se convierte en una entidad que pone en valor la importancia del análisis de la situación de manera previa a la toma de decisiones. En este sentido, el presidente de la institución, Enrique Cabero, lo tiene claro: “El conocimiento de una temática va a llevar a unos mejores resultados”.

Una institución dedicada a la escucha de la sociedad En palabras de Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, este órgano se basa en un principio claro: contar con los representantes de las organizaciones que vertebran la comunidad: “Esta es una manera de facilitar un conocimiento exhaustivo detallado de la realidad de Castilla y León a través de las personas que viven de primera mano esta realidad”.

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Así, gracias a sus informes y sus análisis, el CES permite que instituciones, medios de comunicación y ciudadanos puedan consultar de primera mano la situación que vive su comunidad. Y, todo esto, se consigue gracias a una actividad principal: contar con la ciudadanía. “Hay que escuchar a la ciudadanía. Esto permite realizar mejores diagnósticos de los problemas y conocer cuáles son los retos de la comunidad”, declara Cabero.

Un organismo completo, estructurado y diverso La representación y toma de decisiones del Consejo Económico y Social de Castilla y León se distribuyen, principalmente, en un pleno integrado por treinta y seis miembros organizados en tres bloques diferenciados. El primer grupo reúne a doce representantes de las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad; mientras que el segundo grupo cuenta con doce representantes de las organizaciones empresariales de mayor representatividad territorial.

Por último, el tercero de los grupos permite una gestión global y detallada de la situación socioeconómica gracias a otros doce integrantes. Entre ellos, figuran seis expertos independientes designados por la Junta y por las Cortes de Castilla y León, cuatro representantes de organizaciones profesionales agrarias, un representante de las asociaciones de consumidores y un representante del sector de cooperativas y sociedades anónimas laborales.

De esta manera, este citado Pleno constituye el órgano supremo del CES, encargándose de redactar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del organismo, fijar sus posturas institucionales, elaborar el anteproyecto de presupuesto y gestionar las subvenciones asignadas. Este Pleno integra a su vez a la Comisión Permanente, integrada por la Presidencia, dos Vicepresidencias y dos delegados de cada uno de los tres grupos representativos. Por su parte, las tareas sobre temas específicos están a manos de las Comisiones de Trabajo especializadas.

El grupo de enlace, una iniciativa pionera que da voz a las asociaciones Entre estos colectivos miembros del Consejo Económico y Social de Castilla y León, destaca uno por el cual este organismo se ha convertido en pionero a nivel nacional: el Grupo de Enlace. El 20 de marzo de 2015, el CES constituyó un grupo integrado por representantes de asociaciones e instituciones con actividad económica y social en la comunidad de Castilla y León.

Estos miembros, tal y como informa el organismo desde su página web, no forman parte de ninguno de los tres grupos que constituyen el Pleno explicado anteriormente. Por lo contrario, en este colectivo están representados organizaciones de los siguientes sectores sociales: infancia, familia, juventud, mujer, personas mayores, personas con discapacidad, salud, protección social, minorías, inmigrantes, colectivos en riesgo de exclusión social, educación y desarrollo rural.

Los informes del CES de Castilla y León, un libro abierto de la situación socioeconómica de la comunidad Entre las funciones del Consejo Económico y Social de Castilla y León, destaca principalmente la elaboración de informes accesibles para la ciudadanía en los que se pueden leer los detalles de la situación social y económica de la comunidad. En este sentido, se encuentran los informes que el CES elabora con carácter previo y preceptivo sobre los anteproyectos de leyes relacionados con la política socioeconómica.

Además, desde este organismo también se elaboran informes a Iniciativa Propia, a petición de los órganos superiores de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de las Cortes de Castilla y León.

Como fruto del ejercicio realizado a lo largo del año y como última función en relación a la elaboración de documentos, el Consejo Económico y Social de Castilla y León registra anualmente, dentro del primer semestre de cada año, un informe general sobre la ‘Situación Económica y Social de la Comunidad’, que posteriormente remite a la Junta y a las Cortes de Castilla y León.