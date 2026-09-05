El incendio intencionado de Pendilla de Arbas se extiende a Asturias

La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que el incendio forestal causado de forma intencional en Pendilla de Arbas, León, ha pasado al Principado de Asturias, donde se encuentra actualmente la parte más activa del fuego y donde se concentran ahora los principales esfuerzos de extinción.

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Este incendio se activó a las 23:40 horas del viernes en la localidad perteneciente al municipio de Villamanín y se ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15:10 horas de este sábado, al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo. Este nivel implica una especial atención por parte de los servicios de extinción, aunque sin riesgo inminente para núcleos de población.

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego, cuya causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de Castilla y León de información de incendios, Inforcyl. En el operativo participan helicópteros, cuadrillas de tierra y personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente, con relevos continuos durante la jornada.

Se trata del segundo incendio que está actualmente en IGR 1 en Castilla y León, ya que el originado el viernes en la localidad de Arza (Burgos) se mantiene en este índice de gravedad, si bien evoluciona favorablemente. Ambos fuegos mantienen activados a los servicios autonómicos y estatales de lucha contra incendios en el noroeste peninsular.

Según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente, este fuego se sitúa en una zona muy escarpada, lo que dificulta el trabajo de bulldócer y exige un esfuerzo "enorme" de las cuadrillas terrestres, mientras los medios aéreos rebajan intensidad para posterior ataque de remate por tierra. La topografía obliga a avanzar con precaución y a reforzar los puntos más delicados del perímetro para evitar reproducciones.

Actualmente, trabajan en este operativo más de una veintena de medios.