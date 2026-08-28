La Junta aprueba el Plan Estadístico de los próximos cuatro años con un total de 272 operaciones previstas

Fruto del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, la Junta ha aprobado el Plan Estadístico de Castilla y León previsto para el periodo 2026-2029, que prevé el desarrollo de 272 operaciones. Tal y como apunta la Junta, esta actuación pretende "proporcionar información estadística rigurosa y actualizada, para analizar y conocer mejor la realidad demográfica, económica, social, medioambiental y territorial de la comunidad".

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Entre estas operaciones destacan 56 relacionadas con el ámbito económico; 52 con la sanidad y los servicios sociales; además de otras 40 vinculadas al turismo y la cultura; y 25 sobre demografía y calidad de vida. A ellas se suman las del ámbito medioambiental, agrícola o de seguridad, entre otras.

Según explica la Junta de Castilla y León, este plan persigue varios objetivos. Entre ellos, busca profundizar en los estudios y estadísticas sobre las características sociodemográficas; desarrollar estadísticas de carácter económico y financiero; y potenciar estudios para un mejor conocimiento de la situación y evolución del medio ambiente.

Por otro lado, busca también avanzar en el conocimiento de las condiciones de vida de la población a nivel individual y en colectivos de especial transcendencia socioeconómica como hogares y familias, mujeres, jóvenes, mayores, personas en situación de dependencia o inmigrantes.