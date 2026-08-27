La Feria de Teatro de Castilla y León despliega nueve espectáculos este jueves

La Feria de Teatro de Castilla y León afronta su tercera jornada con nueve espectáculos y once funciones que abarcan teatro contemporáneo, clásico, documental, infantil y circo en Ciudad Rodrigo.

Publicidad Publicidad

La mañana combinará el teatro de objetos de La Chana (El oráculo) y la adaptación vasca de Dickens (Scrooge y los fantasmas) con la propuesta documental Soledades y compañías, de los vallisoletanos El Otro Lugar. Además, el programa incluye dos estrenos destacados: la autoficción madrileña La ciencia de las flores y el circo itinerante Los guardianes de la memoria, de la compañía extremeña La Escalera de Tijera.

La representación de Castilla y León continuará por la tarde con Teatro de Poniente (Leo) y la compañía segoviana Nao d’amores (Farsa y licencia de la reina castiza). El cierre nocturno estará protagonizado por la música al aire libre de El Trío Caracol y el estreno en castellano de la comedia Un tal César.